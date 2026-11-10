سفير كندا بالقاهرة : نقدر دعم وزارة الداخلية وتعاونها المستمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 11:25 مساءً - استضاف سفير كندا في القاهرة، السفير أولريك شانون، مساء اليوم الثلاثاء، حفل استقبال في مقر إقامته لتكريم عدد من النساء العاملات في مجال الأمن، لا سيما الأمن الدبلوماسي وتأمين المنشآت الدبلوماسية والتابعة لمؤسسات دبلوماسية.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أعرب السفير شانون عن تقدير كندا لوزارة الداخلية في مصر، قائلًا: بالنيابة عن المجتمع الدبلوماسي، أتقدم بالشكر لكم على دعمكم المتواصل وتعاونكم المستمر.

70 عامًا على دور كندا في تأسيس قوات حفظ السلام

وقال السفير إن مصر وكندا تتشاركان التزامًا راسخًا وطويل الأمد بالسلام والأمن. ويصادف هذا الشهر الذكرى السبعين لفصل مهم في هذه العلاقة. ففي أعقاب أزمة السويس عام 1956، لعبت كندا دورًا رياديًا في إنشاء قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، وهي أول بعثة لحفظ السلام في العالم، والتي أرست الأساس لمفهوم حفظ السلام الحديث.

تكريم 25 امرأة يعملن في مجال الأمن بالقاهرة

واستضاف السفير حفل تكريم العاملات في الأمن الدبلوماسي للعام الثالث على التوالي، وشهدت احتفالية هذا العام منح شهادات تقدير لـ25 امرأة متميزة يعملن في مجال الأمن في القاهرة، واللاتي أحدثن تأثيرًا هادفًا من خلال احترافيتهن وقيادتهن وخدمتهن.

شانون: المكرمات يمثلن أدوارًا متنوعة في المؤسسات الأمنية

وقال السفير إن هؤلاء النساء يمثلن مجموعة واسعة من الأدوار، بما في ذلك حارسات الأمن في الخطوط الأمامية، والضابطات، والمشرفات، ومديرات العمليات، والمدربات. وهن يأتين من شركات الأمن الخاص، والمنظمات متعددة الجنسيات، والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية. ومن خلال تكريم هؤلاء النساء، نهدف إلى تعزيز شبكة غير رسمية تدعم التطوير الوظيفي، والإرشاد، والعافية، مع تشجيع المزيد من النساء على الالتحاق بمهنة الأمن والتقدم فيها.