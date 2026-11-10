متحدث اللجنة المصرية فى غزة: عائلات فلسطين تحرق الأحذية والبلاستيك للتدفئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 10:29 مساءً - أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، استمرار الجهود الإنسانية والميدانية التي تنفذها اللجنة لليوم الرابع على التوالي، للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي والأضرار التي لحقت بالمباني السكنية، مشيرًا إلى أن معاناة العائلات الفلسطينية لا تزال مستمرة رغم انحسار المنخفض، في ظل وجود أسر تبحث عن مأوى آمن.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إن نحو 2000 منزل تعرضت لتصدعات خطيرة، وأصبحت مهددة بالانهيار في أي لحظة، ما يستدعي التدخل العاجل لإزالة مصادر الخطر وحماية أرواح السكان، موضحًا أن اللجنة المصرية تعاملت مع أحد المنازل الآيلة للسقوط، ونقلت العائلات الموجودة بداخله إلى مكان آمن، ووفرت لهم الخيام والفرشات والبطاطين والطرود الغذائية، قبل إزالة المنزل لمنع وقوع أي كارثة.

خطة الطوارئ التي تنفذها اللجنة المصرية

وأضاف أن التدخلات تأتي ضمن خطة الطوارئ التي تنفذها اللجنة المصرية بالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الأممية العاملة في قطاع غزة، وتشمل إزالة مصادر الخطر، وفتح الطرق، ورفع الركام، وتأمين المناطق السكنية، حفاظًا على حياة المواطنين والنازحين.

وأشار المتحدث باسم اللجنة المصرية إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية مع استمرار موجة البرد، مؤكدًا أن بعض الأسر الفلسطينية تضطر إلى إشعال النيران باستخدام الأحذية والنايلون والبلاستيك للتدفئة، في ظل عدم توافر مستلزمات التدفئة، محذرًا من خطورة الأدخنة والمواد السامة الناتجة عن حرق هذه المواد، خاصة على الأطفال والحوامل، فضلًا عن المخاطر الصحية التي يتعرض لها الأطفال أثناء تجمعهم حول النيران.

ووجه منصور مناشدة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وكل أصحاب الضمائر الحية، للتحرك وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة، داعيًا إلى اتخاذ خطوات مماثلة للجهود المصرية لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

كما أشاد بجهود الهلال الأحمر المصري والجمعيات الخيرية والفرق المصرية العاملة في استقبال المصابين وتقديم العلاج ونقل المساعدات وتجهيز شاحنات الإغاثة، مؤكدًا أن العاملين المصريين يمثلون جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة للتخفيف عن سكان القطاع.