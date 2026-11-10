وزير الخارجية الألمانى يشيد بدور مصر فى ترسيخ دعائم الاستقرار الإقليمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 02:13 مساءً - أشاد وزير الخارجية الألمانى يوهان فاديفول بالدور المصرى فى ترسيخ دعائم الاستقرار الإقليمى ودعم جهود التهدئة وخفض التصعيد عبر المسارات الدبلوماسية.

وزير خارجية ألمانيا: تداعيات أزمات الخليج تحدٍ مشترك

وقال فاديفول - في منشور على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس" - إن التداعيات المترتبة على الأزمات الراهنة في منطقة الخليج تمثل تحديا مشتركا يستدعي تضافر الجهود الدولية، وهو ما يتم العمل عليه بشكل مشترك للحد من آثارها الاقتصادية وتعزيز المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحلول سلمية في إطار التعاون ضمن مجموعتي "أر 4" وإي 4".

كان الوزير الألماني قد التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (جي 7) مع الدول الشريكة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية (باريس).

تعرف على مجموعتى «أر 4» و«إى 4»

يشار إلى أن "أر 4" هي مجموعة رباعية تضم كلا من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا.. بينما تضم مجموعة "إي 4" فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.