رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية إدارة فندق "Titanic Luxury Collection" بشرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 02:13 مساءً - تم تشييد الفندق باستثمارات 180 مليون دولار بإجمالي 560 غرفة فندقية و60 فيلا



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية إدارة فندق "Titanic Luxury Collection" بمدينة شرم الشيخ بين شركة "جزال للاستثمار العقاري والسياحي" شركة مساهمة مصرية، ومجموعة "Titanic Hotels" التركية العالمية، وتدشين العلامة التجارية الفندقية الفاخرة "Titanic Luxury Collection" في السوق المصرية، في خطوة تعكس تنامي جاذبية مصر للاستثمارات الدولية في قطاع السياحة والضيافة الفاخرة، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، والسيد أور إينجيسو، المدير التنفيذي لمجموعة "Titanic Hotels" التركية العالمية في مصر.

ووقع الاتفاقية السيد مظفر أيجون، العضو المنتدب لمجموعة "Titanic Hotels" التركية العالمية، والسيد حافظ بشير، رئيس مجلس إدارة شركة "جزال للاستثمار العقاري والسياحي".

ويأتي اختيار علامة "Titanic Luxury Collection" لإدارة الفندق بمدينة شرم الشيخ تتويجًا لجهود شركة "جزال"، المالكة للمشروع، في استقطاب واحدة من العلامات الفندقية التركية العالمية المتميزة، وحرصها على تطبيق المعايير التشغيلية والفندقية المعتمدة للعلامة التجارية، بما يضمن تقديم تجربة ضيافة فندقية تتوافق مع أعلى مستويات الفخامة والجودة العالمية.

وتمت الإشارة، إلى أنه تم تشييد الفندق باستثمارات مصرية خالصة بلغت نحو 180 مليون دولار أمريكي، ليكون أحد المشروعات الفندقية الفاخرة المتميزة بمدينة شرم الشيخ، حيث يمتد على شاطئ بطول كيلومتر واحد، ويضم 560 غرفة فندقية، و60 فيلا فندقية، إلى جانب مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل الملاعب الرياضية، والحديقة المائية (Aqua Park)، وقاعة احتفالات، ومجموعة متنوعة من المطاعم، من بينها مطعمان تابعان لعلامات عالمية تدخل السوق المصرية لأول مرة، فضلًا عن منتجع صحي متكامل (Spa).

ويُصنف الفندق ضمن فئة الخمس نجوم الفاخرة للغاية (Ultra Luxury)، وقد تم الانتهاء من أعمال إنشائه والتجهيزات التشغيلية، وجارٍ حاليًا استكمال الاستعدادات النهائية لبدء مرحلة الافتتاح التجريبي خلال الثلاثين يومًا المقبلة.

وأشار السيد/ حافظ بشير إلى خطط التوسعات الاستثمارية لشركة "جزال"، منوها في هذا الصدد إلى إعلان شركتي "جزال"و"Titanic Hotels" عن توجههما نحو توقيع اتفاقيات إدارة لثلاثة فنادق إضافية في مصر، بما يعكس ثقة المجموعة التركية في السوق المصرية واستعدادها لتعزيز وجودها والاستثمار في المقاصد السياحية المصرية الواعدة.

كما أشار السيد حافظ بشير، إلى مواصلة شركة "جزال للاستثمار العقاري والسياحي" تنفيذ مجموعة من المشروعات السياحية والفندقية الكبرى، بالتعاون مع كبرى السلاسل والعلامات الفندقية العالمية الفاخرة، موضحاً أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الشركة الرامية إلى تقديم منتج سياحي وفندقي فائق الفخامة (Ultra Luxury)، من خلال استقطاب العلامات العالمية المرموقة، وتطوير وجهات سياحية متكاملة تواكب تطلعات الأسواق السياحية العالمية وتعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة "جزال للاستثمار العقاري والسياحي" عن خالص شكره وتقديره للحكومة المصرية، وما تقدمه من دعم وتعاون وتيسير للإجراءات وتذليل العقبات التي أسهمت في تسريع وتيرة إنجاز المشروع واستكمال أعماله وصولًا إلى مرحلة الاستعداد للافتتاح، بما يعكس حرص الدولة على دعم الاستثمارات السياحية وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن هذا المشروع يؤكد أهمية الشراكة بين رؤوس الأموال المصرية والخبرات والعلامات الفندقية العالمية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الفاخرة عالميًا، وزيادة الطاقة الفندقية، وجذب شرائح جديدة من السائحين، ودعم مستهدفات الدولة في تنمية القطاع السياحي