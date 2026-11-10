حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة في القاهرة وشرم الشيخ وأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - تشهد حالة الطقس تفاوتًا في درجات الحرارة بين مختلف المحافظات، حيث تسجل بعض المناطق درجات حرارة معتدلة نهارًا، مع انخفاض ملحوظ خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المدن:

القاهرة: العظمى 21 درجة، والصغرى 16 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 27 درجة، والصغرى 19 درجة.

أسوان: العظمى 28 درجة، والصغرى 14 درجة.



درجات الحرارة اليوم في مصر

وتسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى بين المدن المذكورة، بواقع 28 درجة مئوية، تليها شرم الشيخ بـ27 درجة، بينما تسجل القاهرة 21 درجة مئوية.