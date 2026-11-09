وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى باريس.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تبادلا الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما تناول اللقاء التطورات المتسارعة في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر، حيث أكد عبد العاطي أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية وتغليب المسارات السياسية والحلول السلمية، تفادياً لانزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من عدم الاستقرار، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار وإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه المنطقة.

وتطرق النقاش إلى مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث أكد عبد العاطي أهمية احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دولها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، وضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على حرية الملاحة والتجارة الدولية.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين القاهرة وواشنطن إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.