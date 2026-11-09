إعلان رسمي في جهاز علي ماهر.. باسم علي يعلن رحيله عن منتخب مصر بعد 24 ساعة من تعيينه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - أعلن الكابتن باسم علي عدم استمراره ضمن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر، بعد مرور 24 ساعة فقط على الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهاز المعاون للفراعنة، في مفاجأة مبكرة داخل المنتخب الوطني.

وكشف باسم علي عن قراره من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، أوضح خلالها أن تجربته ضمن الجهاز الفني الجديد لم تكتمل، رغم رغبته في خوض هذه التجربة وتمثيل منتخب بلاده.

وعبر المدرب عن تقديره لشرف العمل داخل المنتخب الوطني، متمنيًا التوفيق لعلي ماهر وباقي أعضاء الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وكتب باسم علي في رسالته: «كان نفسي أكون موجود معاهم وتمثيل منتخب بلدنا لأن شرف عظيم لأي مدرب التواجد وتمثيل منتخب بلده، لكن لم يحدث نصيب».

ويأتي رحيل باسم علي في توقيت مبكر للغاية من عمر الجهاز الفني الجديد، الذي بدأ مهامه بقيادة علي ماهر، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وسط ترقب لما ستشهده المرحلة القادمة من ترتيبات داخل الجهاز المعاون للفراعنة.