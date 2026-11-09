وزير الخارجية: مصر تدعو لتغليب الحلول الدبلوماسية وتؤكد أهمية تنفيذ خطة ترامب في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع عدد من الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية، من بينها صحيفة «Le Monde» وقناتا «France 24» الناطقتان باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك اليوم الاثنين، خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة.

وتناولت اللقاءات أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري تجاه القضايا المختلفة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً ثوابت الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية، وأهمية التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، بما يسهم في إنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار.

كما تطرقت اللقاءات إلى التطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية، حيث شدد عبد العاطي على أهمية تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية، والعمل على التوصل إلى تسوية مستدامة للأزمة، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويحافظ على مقدرات شعوب المنطقة.

وفي هذا السياق، نوه وزير الخارجية إلى التداعيات الواسعة للأزمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على أمن الطاقة والغذاء، بما يفرض ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق الصراع.

وتناولت لقاءات وزير الخارجية كذلك العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، إلى جانب تطورات الأوضاع في اليمن، والعلاقات المصرية الليبية، فضلاً عن الأزمة الأوكرانية، حيث أكد أهمية التوصل إلى تسويات سلمية ودبلوماسية للأزمات القائمة، بما يجنب المنطقة والعالم مزيداً من التوترات وعدم الاستقرار.