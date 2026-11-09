سفارة دولة قطر بالقاهرة تعزى مصر فى حادث قطار العياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - أعربت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية عن خالص تعازى دولة قطر ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، ولأسر الضحايا، إثر حادث قطار العياط الذى وقع فى محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت السفارة - في بيان اليوم الاثنين، تضامن دولة قطر مع جمهورية مصر العربية في هذا المصاب الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.