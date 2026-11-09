الهيئة العربية للتصنيع تبحث تعزيز التعاون مع بنين في الصناعات الدفاعية والمدنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 01:25 مساءً - استقبل اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جيلداس أجونكان، الوزير المنتدب لدى رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني بجمهورية بنين، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية.

وتناول اللقاء بحث آليات الاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية بنين، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح آفاق جديدة للتعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية، وفتح منافذ جديدة للتصدير في إفريقيا، لافتًا إلى اهتمام الهيئة بالمشاركة في المشروعات التنموية بجمهورية بنين.

وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب جيلداس أجونكان عن اعتزازه بالزيارة والمباحثات مع الهيئة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وعقد الشراكات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، سواء الصناعات الدفاعية أو المدنية، فضلًا عن المشروعات التنموية بجمهورية بنين.