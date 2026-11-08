رئيس نادي يخت الجيزة يهنئ يوسف حسن كمال بذهبية أولمبياد الشباب بداكار ويعلن مكافأة خاصة واحتفالية لتكريمه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 11:21 مساءً - حقق البطل المصري يوسف حسن كمال، لاعب نادي يخت الجيزة، إنجازًا رياضيًا جديدًا بعدما توج بالميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو لوزن تحت 48 كجم، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، ليمنح البعثة المصرية الميدالية الذهبية الخامسة في منافسات الدورة.

وجاء تتويج يوسف بعد مشوار مميز في البطولة، حيث استهل منافساته بالفوز على الهندوراسي سيدريك يوهان جوزمان مارادياجا بنتيجة 2-0 في الدور ربع النهائي، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام ديميتري بالاجولا في نصف النهائي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وفي المواجهة الحاسمة، نجح لاعب نادي يخت الجيزة في التفوق على الفرنسي ماكسنس بوتا، ليحسم الميدالية الذهبية ويعتلي منصة التتويج، مسجلًا إنجازًا جديدًا للتايكوندو المصري على المستوى الأولمبي.

من جانبه، حرص الدكتور السيد علي، رئيس نادي يخت الجيزة، على تهنئة اللاعب بهذا الإنجاز، من خلال اتصال هاتفي أشاد خلاله بما قدمه من أداء مميز ونتيجة مشرفة رفعت اسم مصر والنادي في المحفل الأولمبي.

وأعلن رئيس النادي أن مجلس الإدارة قرر تنظيم احتفالية كبرى لتكريم البطل عقب عودته إلى القاهرة، إلى جانب تخصيص مكافأة مالية خاصة تقديرًا لإنجازه وتحفيزًا له على مواصلة مسيرته الرياضية وتحقيق المزيد من البطولات.

ويمتلك يوسف حسن كمال سجلًا مميزًا من المشاركات والإنجازات الدولية، حيث حصل على برونزية البطولة العربية للتايكوندو عام 2023، كما احتل المركز الخامس في بطولة مصر المفتوحة، والمركز التاسع في بطولة الفجيرة المفتوحة.

وواصل اللاعب نتائجه الإيجابية خلال عام 2024، بعدما توج بذهبية النسخة الحادية عشرة من بطولة الفجيرة المفتوحة، وحصد برونزية البطولة العربية للتايكوندو.

كما أضاف إلى سجله الميدالية البرونزية في بطولة الحسن الدولية المفتوحة بالأردن خلال أغسطس 2026، قبل أن يتوج بذهبية أولمبياد الشباب بداكار، ليحقق الإنجاز الأبرز في مسيرته حتى الآن، ويؤكد امتلاكه لمستقبل واعد في رياضة التايكوندو.