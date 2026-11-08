اللجنة المصرية تستأنف غدًا إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 11:21 مساءً - تستأنف اللجنة المصرية في قطاع غزة، غدًا الاثنين، جهودها الإنسانية والإغاثية لإدخال المساعدات إلى القطاع، في إطار دعم الشعب الفلسطيني ومساندة الأسر الفلسطينية في ظل الظروف الإنسانية الراهنة، على أن تشمل المساعدات آلاف الأطنان من الدقيق، إلى جانب الخيام والشوادر والسلال الغذائية، لتلبية الاحتياجات الأساسية والتخفيف من معاناة السكان.

آلاف الأطنان من الدقيق والخيام والسلال الغذائية

وأوضحت اللجنة المصرية، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، أن المساعدات الإنسانية المقرر إدخالها إلى قطاع غزة تتضمن كميات كبيرة من الدقيق، فضلًا عن الخيام والشوادر والسلال الغذائية، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية الرامية إلى الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ومساندتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة التي يشهدها القطاع.

اللجنة المصرية تؤكد استمرار جهودها الإغاثية في غزة

وأكدت اللجنة المصرية استمرار جهودها الإنسانية والإغاثية في مختلف محافظات قطاع غزة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، وحرصها على مواصلة تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات الأسر الفلسطينية والتخفيف من معاناتها.

وشددت اللجنة على مواصلة تحركاتها الإنسانية والإغاثية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم في ظل الأوضاع الراهنة.