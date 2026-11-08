شهود عيان بحادث قطار العياط : وعي الأهالي وسرعة وصول 52 سيارة إسعاف ساهما في إنقاذ المصابين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 06:37 مساءً - كشف شهود عيان من موقع حادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب بقرية جرزا في مركز العياط بمحافظة الجيزة، عن الدور الكبير الذي لعبه وعي الأهالي وسرعة تحركهم في إنقاذ عدد كبير من المصابين، مؤكدين أن المواطنين سارعوا إلى إخراج الركاب العالقين داخل القطار فور وقوع الحادث.

وأوضح شهود العيان أن الأهالي تعاملوا بسرعة مع الموقف، وبدأوا في إخراج المصابين من العربات، وبالتزامن مع ذلك وصلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لتبدأ الفرق الطبية في تسلم الحالات والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل إصابة.

إسعافات أولية في موقع الحادث

وأشار شهود العيان إلى أن الحالات التي احتاجت إلى إسعافات أولية جرى التعامل معها في موقع الحادث بشكل سريع، بينما نُقلت الحالات الأكثر احتياجًا للرعاية الطبية إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأكدوا أن سرعة وصول سيارات الإسعاف، إلى جانب وعي الأهالي وسرعة إخراج المصابين من داخل القطار، ساعدت في إنقاذ العديد من الحالات والحد من تفاقم الإصابات.

52 سيارة إسعاف شاركت في الإنقاذ

وشاركت 52 سيارة إسعاف في عمليات نقل وإخلاء المصابين، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 64 شخصًا، وفقًا للأرقام الواردة في المعلومات المتاحة عن الحادث.

ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.