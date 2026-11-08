تحقيقات حادث قطاري العياط تفحص أسباب التصادم وخروج العربات عن القضبان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 06:37 مساءً - وصل اللواء حاتم حسن مدير أمن الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية، إلى مكان حادث تصادم القطارين بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة في العياط، للإشراف على عمليات نقل المصابين إلى المستشفيات، وإجراء رجال المباحث معاينة لكشف سبب الحادث، والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوع حادث تصادم بين القطار رقم (134) تحيا مصر (الجيزة – الفيوم)، ومؤخرة القطار رقم (2010) (القاهرة – أسوان)، وذلك اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، واسفر الحادث عن إصابة عدد من الركاب، نتيجة خروج بعض العربات عن السكة ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقامت الهيئة بدفع فرق الطوارئ والأوناش إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث وتحريك باقي العربات، وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط القاهرة – السد العالي في الاتجاهين.