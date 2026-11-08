الحماية المدنية تستخرج أشخاصا مصابين بحادث تصادم قطارى العياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 06:37 مساءً - قامت فرق الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية باستخراج أشخاص مصابين بحادث تصادم قطارى مفارق جرزا بنطاق العياط، وتستكمل عمليات البحث داخل العربات المقلوبة بالمنطقة الزراعية بجوار خط السكة الحديد فيما قامت سيارات الإسعاف بنقلهم الى المستشفى.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوع حادث تصادم بين القطار رقم (134) تحيا مصر (الجيزة – الفيوم)، ومؤخرة القطار رقم (2010) (القاهرة – أسوان)، وذلك اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، واسفر الحادث عن إصابة عدد من الركاب، نتيجة خروج بعض العربات عن السكة ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقامت الهيئة بدفع فرق الطوارئ والأوناش إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث وتحريك باقي العربات، وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط القاهرة – السد العالي في الاتجاهين.