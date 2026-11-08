مستشفى الواسطى ببني سويف يستقبل 56 مصابًا في حادث قطار العياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 06:37 مساءً - استقبل مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف 56 مصابًا من ضحايا حادث خروج عدد من عربات قطار عن القضبان بالقرب من قرية جرزا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وجاء استقبال المصابين بمستشفى الواسطى بالتزامن مع مشاركة مرفق إسعاف بني سويف بعدد من سيارات الإسعاف في نقل المصابين، ضمن جهود الإسعاف للتعامل مع الحادث ونقل الحالات إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

حادث قطار العياط

وكان حادث القطار رقم 2010 VIP، المتجه من القاهرة إلى أسوان، قد وقع بالقرب من قرية جرزا بمركز العياط، ما أسفر عن خروج 4 عربات عن القضبان، وتوقف حركة القطارات على خط القاهرة – أسوان.