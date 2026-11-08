تعديلات "ضمان الصادرات" وخطط "الطيران المدني".. لجان "النواب" تواصل اجتماعاتها غداً الاثنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 06:37 مساءً -

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب جلسات عملها غداً الاثنين، 9 نوفمبر 2026، لعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والاستماع إلى بيانات وخطط الوزراء، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس.

وفقاً للجدول الزمني الصادر عن أمانة شئون اللجان، تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعين متتاليين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً والواحدة ظهراً بقاعة اللجنة (بالدور الخامس - زون 3/7)، بمشاركة مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

وفي التوقيت ذاته، تعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعيها الأول والثاني في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بقاعة الاستماع رقم (7) (بالدور الثالث - زون 4/5)، للاستماع إلى بيان الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

ويركز الاجتماع بحضور الوزير على عرض خطة واستراتيجية وزارة الطيران المدني للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة آخر المستجدات وما تم إنجازه من أعمال تطوير بكافة المطارات على مستوى الجمهورية.