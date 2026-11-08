الهلال الأحمر المصرى ينتقل لموقع حادث قطارى العياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 06:37 مساءً - انتقلت فرق الهلال الأحمر المصري إلى موقع حادث قطار العياط والمستشفيات لتقديم الدعم اللازم للمصابين.

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، اليوم، بلاغًا بشأن انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين، جرى نقلهم إلى مستشفيتي العياط والواسطي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويدفع الهلال الأحمر المصري فرقه المستجيبة إلى موقع الحادث والمستشفيات، لتقديم خدمات الدعم النفسي والمساندة للمصابين إلى جانب توفير أوجه الدعم الإسعافي والإنساني، وفقًا للاحتياجات الميدانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري.