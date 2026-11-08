اللواء أشرف محيي: كلية طب القوات المسلحة تعد أجيالا تواكب التطور العالمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 06:37 مساءً - أكد اللواء طبيب أشرف محيى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن الكلية تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة للارتقاء بالتعليم الطبي والبحث العلمي والتدريب العملي، بما يسهم في إعداد أجيال من الأطباء المؤهلين وفق أحدث المعايير الدولية، وقادرين على تقديم خدمات طبية متميزة والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أعرب عن خالص تقديره لرعاية الرئيس وحضوره فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن ذلك يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية العلم والبحث العلمي والرعاية الصحية باعتبارها ركائز أساسية لبناء الإنسان وتقدم الدولة.

وأوضح اللواء طبيب أشرف محي أن قرار إنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة جاء انطلاقًا من رؤية تستهدف تجاوز المفهوم التقليدي للتعليم الطبي، وإنشاء صرح متكامل للتعليم والدراسات والبحوث الطبية، لا يقتصر دوره على خدمة القوات المسلحة، بل يمتد إلى الإسهام في خدمة المجتمع المدني والارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية.

وأشار إلى أن الكلية حرصت منذ تأسيسها على الارتقاء بمستوى التعليم الطبي والتدريب، من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع مؤسسات تعليمية وطبية محلية ودولية، وفي مقدمتها الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، إلى جانب جامعة الشارقة، وكليتي الطب بجامعتي القاهرة وعين شمس، بما يدعم تبادل الخبرات والكوادر الطبية، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار والمشروعات البحثية المشتركة.

وأضاف أن التعاون مع الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا شهد تطورًا مهمًا، حيث تم الاتفاق على استضافة اختبارات عضويتها بمستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، فضلًا عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة على هامش المؤتمر الطبي الثالث، تستهدف تحقيق الجدارة في التعليم الطبي من خلال مراجعة برنامج البكالوريوس واعتماده، والتدقيق والمتابعة والتقييم لمختلف مراحل التعليم، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن أيضًا التعاون في عشرة برامج للدراسات العليا في تخصصات طبية وجراحية للحصول على درجة الماجستير، مشيرًا إلى أن الكلية الملكية للجراحين تأسست عام 1784 بمدينة دبلن، ولها فروع في أيرلندا والبحرين وماليزيا.

وفي سياق متصل، استعرض اللواء طبيب أشرف محي أبرز إنجازات طلاب الكلية في المسابقات العلمية الدولية، مؤكدًا اهتمام المؤسسة بتشجيع الطلاب على الابتكار والمشاركة في المحافل العلمية العالمية.

وأشار إلى حصول فريق الكلية على المركز الثاني في المسابقة الدولية للمحاكاة الطبية بولاية أريزونا الأمريكية في يونيو 2023، وذلك في أول مشاركة له بالمسابقة، إلى جانب تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية في المسابقة العالمية للهندسة الوراثية خلال أعوام 2017 و2020 بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعوام 2022 و2023 و2025 في فرنسا.

وأعلن بدء إجراءات التنسيق لإطلاق النسخة الأولى من المسابقة الدولية للوراثة والبيولوجيا التركيبية، على أن تُقام سنويًا خلال شهر أبريل، وتتولى كلية الطب بالقوات المسلحة تنظيمها، بما يعزز مكانة مصر في مجالات البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا الحيوية.

وأكد أن قرار إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة يأتي استكمالًا لرؤية تستهدف بناء منظومة متكاملة للتعليم الطبي، تجمع بين العلوم الحديثة والتدريب العملي والبحث العلمي والانضباط، بما يضمن إعداد كوادر طبية قادرة على مواكبة التطورات العالمية وحمل رسالة الطب وخدمة الوطن.

وحول فعاليات المؤتمر الطبي الثالث، أوضح اللواء طبيب أشرف محي أن البرنامج يتضمن مجموعة من ورش العمل العملية والجلسات العلمية المتخصصة في مختلف التخصصات الطبية، على مدار أيام المؤتمر، بما يتيح تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية والتطبيقات الطبية.

ولفت إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر جرى اعتماده استنادًا إلى توصيات اللجان العلمية المختصة بكل تخصص بالمجلس الصحي المصري، بهدف تقديم مخرجات علمية تمثل مرجعًا مهنيًا استرشاديًا يساعد الأطباء على اتخاذ القرارات المناسبة في التعامل مع الحالات المرضية.

وشدد على أهمية تحويل المناقشات والتوصيات العلمية إلى مبادرات وشراكات وأبحاث وممارسات طبية تطبيقية، تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمجتمع.

واختتم اللواء طبيب أشرف محي كلمته بتوجيه التحية والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر لكلية الطب، مؤكدًا الالتزام بمواصلة تطوير المؤسسة تحت مظلة جامعة كيان، لتظل منارة للعلم ومركزًا للتميز والابتكار، وتعظيم الاستفادة من توجيهات القيادة السياسية ودعمها بما يحقق أهداف الدولة المصرية في تطوير التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية.