انقلاب عربات من قطار في العياط وإصابة عدد من الركاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 04:41 مساءً - انقلبت عربات من قطار في العياط بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب، وجاري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بانقلاب عربات من قطار في العياط باقرب من مفارق قرية جرزا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، تبين انقلاب عدد من عربات القطار، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب، وجاري نقلهم إلى المستشفى، وجار حصر أعداد المصابين وبيان حالتهم الصحية.

ويعمل رجال الحماية المدنية والجهات المختصة على رفع آثار الحادث، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، مع فرض كردون أمني بمحيط مكان الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

