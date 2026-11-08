مصر تدين استمرار الهجمات والاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها البالغين لاستمرار الاعتداءات الآثمة على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومحاولات استهداف مدنها ومصالحها، والتي كان آخرها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه مدينة الرياض، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة وأمن المملكة، وبما يمثل نهجاً تصعيدياً وتهديداً مباشراً للمدنيين.

وتؤكد جمهورية مصر العربية وقوفها وتضامنها بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وسيادتها وحماية مواطنيها وصون مصالحها.