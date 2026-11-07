رأفت هندي: 7.4 مليار دولار صادرات مصر الرقمية في 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 05:13 مساءً - كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صادرات مصر الرقمية بلغت 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، معظمها من صادرات الخدمات الرقمية عالية القيمة إلى الأسواق العالمية، من خلال أكثر من 200 ألف شاب وشابة يعملون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التوسع في الصادرات الرقمية

وأوضح الوزير، خلال كلمته بافتتاح الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، أن القطاع حقق نموًا بنسبة 24.3% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل نمو في تاريخه، مشيرًا إلى تطلع الوزارة إلى تحقيق مزيد من التوسع في الصادرات الرقمية مع التوسع في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التكنولوجيا يجب أن تقاس بنتائجها وتأثيرها المباشر على الاقتصاد وحياة المواطنين، من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، ومساعدة الشركات المصرية على خفض تكاليفها وزيادة قدرتها التنافسية والنمو.



وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك قاعدة من الكوادر الشابة المؤهلة، تمثل قوة وطنية يمكن البناء عليها للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية للأسواق العالمية، خاصة مع التحولات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.