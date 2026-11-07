وزير الخارجية يلتقي نظيره الجيبوتي ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد عبد القادر حسين عمر، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي الشقيقة، خلال مشاركتهما في أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، المنعقدة بالعاصمة الليبية طرابلس، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالحرص المتبادل على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك مجال الطاقة واللوجستيات والموانئ والربط البحري والبنية التحتية، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى التعاون الفني في مجال بناء القدرات من خلال الدورات الفنية التي تنظمها المؤسسات المصرية.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، تبادل الوزيران الرؤى إزاء المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة وخاصة بالسودان والصومال، وسبل دعم جهود تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم والأمن الإقليمي، حيث جدد الوزير عبد العاطى التأكيد على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامتها، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها المعنية بأمنه وحوكمته.