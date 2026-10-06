إعلان رسمي قبل رحلة الأهلي إلى أوغندا.. محمد الجارحي يعتذر وعبد الحفيظ يتولى رئاسة البعثة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 02:13 مساءً - اعتذر محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تولي رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى أوغندا لمواجهة كيتارا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بسبب ظروف خاصة.

وقرر مجلس إدارة النادي تكليف سيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، برئاسة بعثة الأهلي خلال رحلة الفريق إلى أوغندا، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب أمام كيتارا في دور الـ32 من البطولة القارية.



موعد سفر الأهلي إلى أوغندا



استقر الجهاز الفني للأهلي على يوم 14 أكتوبر الجاري موعدًا للسفر إلى أوغندا، استعدادًا لمواجهة كيتارا في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري، وسط تطلعات الأهلي لحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.



الأهلي يواجه بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر



وفي منافسات كأس عاصمة مصر، يستعد الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة إلى جانب الأهلي وبترول أسيوط أندية الجونة، والشرقية إنبي، والمقاولون العرب.



موعد مباراة الأهلي والزمالك



وعلى صعيد بطولة الدوري الممتاز، يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.