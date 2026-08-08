50 مليون جنيه لأول مرة.. رابطة الأندية تكشف مكافأة بطل الدورى المصري الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 11:13 مساءً -

نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة تصميمًا يبرز قيمة المكافأة المالية التي سيحصل عليها بطل الدورى المصري الممتاز في الموسم الجديد 2026-2027، والتي تبلغ 50 مليون جنيه، في زيادة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق المسابقة.

وتأتي زيادة مكافأة بطل الدورى ضمن التحركات المرتبطة بالموسم الجديد، الذي ينطلق يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تستمر منافساته حتى مايو 2027.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أن مباريات الدورى الجديد ستقام في مواعيد محددة، حيث تنطلق المباريات في الخامسة والثامنة مساءً، بينما تتغير المواعيد خلال شهر رمضان لتقام في التاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من منافسات الدورى المصري يوم 8 مارس 2027، على أن تختتم المسابقة في شهر مايو من العام نفسه، بينما تنتهي المرحلة الأولى يوم 20 فبراير المقبل.

وتعكس زيادة قيمة الجائزة المالية لبطل الدورى إلى 50 مليون جنيه توجهًا نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للمسابقة، ورفع مستوى المنافسة بين الأندية خلال الموسم الجديد، في ظل التغييرات التي تشهدها بطولة الدورى المصري.