البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية ويترأس القداس الإلهى بكنيسة العذراء ومارينا بالعلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 11:41 مساءً - تستقبل كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة مارينا بمدينة العلمين، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في زيارة رعوية تتضمن إلقاء العظة الأسبوعية وترؤس القداس الإلهي، وسط استعدادات لاستقبال أبناء الكنيسة للمشاركة في الفعاليات الروحية.

العظة الأسبوعية الأربعاء

وأعلنت الكنيسة أن قداسة البابا تواضروس الثاني سيلقي عظته الأسبوعية مساء الأربعاء 5 أغسطس، وذلك من الساعة السادسة والنصف حتى التاسعة مساءً، حيث يلتقي بأبناء الكنيسة في لقاء روحي يتناول عددًا من الموضوعات الإيمانية والرعوية.

قداس إلهي برئاسة البابا

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا صباح الخميس 6 أغسطس القداس الإلهي، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحًا، بمشاركة الآباء الكهنة وعدد كبير من أبناء الكنيسة.

دعوة للمشاركة في الزيارة الأبوية

ودعت كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة مارينا جميع أبنائها للمشاركة في هذه المناسبة الروحية، معربة عن فرحتها باستقبال قداسة البابا، ومؤكدة صلواتها أن تثمر الزيارة بركة وسلامًا ووحدة للكنيسة، وأن تفيض بالنعمة على جميع المشاركين.

زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى