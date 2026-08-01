"التضامن الاجتماعي" تؤهل فرق عيادات تنمية الأسرة استعدادًا للتوسع فى 89 عيادة على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 11:13 مساءً - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتطوير مهارات فرق العمل الطبية والإدارية بعيادات مشروع "تنمية الأسرة"، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية الشريكة، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمرت الدورات التدريبية لمدة 12 يومًا بمحافظة الإسكندرية، واستهدفت تعزيز قدرات العاملين في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما يسهم في تقديم خدمات طبية وتوعوية ومشورة متخصصة وفق أحدث المعايير.

ويأتي البرنامج بالتزامن مع توسع المشروع، الذي يعمل منذ عام 2019، حيث يشمل حاليًا 65 عيادة، مع انضمام 26 عيادة جديدة ضمن المرحلة الثالثة، ليصل إجمالي العيادات المستهدفة بالتطوير والتأهيل إلى 89 عيادة على مستوى الجمهورية.

وأكدت رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، أن البرنامج التدريبي شمل تأهيل مختلف عناصر منظومة العمل داخل العيادات، إذ تلقى الأطباء تدريبًا على تحسين الأداء الإكلينيكي، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، والتعامل مع أجهزة السونار، وفق أحدث المعايير الطبية.

وأضافت أن هيئة التمريض خضعت لتدريبات متخصصة تناولت إدارة الإمدادات، وتقديم المشورة للمنتفعات، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، فيما تلقى مسؤولو إدخال البيانات تدريبات على نظم التسجيل الرقمي، ومهارات التواصل، وأخلاقيات التعامل مع بيانات المنتفعات.

وأوضحت فارس أن التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان يستهدف توحيد آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات داخل العيادات، من خلال تطوير مهارات الفرق الطبية والإدارية، وتطبيق أحدث الممارسات في تقديم الخدمة وتوثيق البيانات.

واختُتمت البرامج التدريبية بإجراء تقييمات واختبارات للمشاركين، للتأكد من جاهزيتهم لبدء مرحلة جديدة من العمل الميداني، بما يدعم استدامة جودة الخدمات ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية.