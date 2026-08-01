إعلام عبري: ترامب يقترب من قرار ضربة عسكرية واسعة ضد إيران وسط تأهب غير مسبوق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 11:13 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين أمنيين وسياسيين، أن المنطقة تمر بمرحلة بالغة الحساسية، في ظل تزايد التقديرات باقتراب الولايات المتحدة من تنفيذ هجوم عسكري واسع ضد إيران، عقب مشاورات مكثفة جرت بين واشنطن وتل أبيب خلال اليومين الماضيين.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات أقرب من أي وقت مضى لاتخاذ قرار توجيه ضربات عسكرية، مشيرة إلى أن واشنطن أبلغت الجانب الإسرائيلي بإرسال عشرات طائرات التزود بالوقود إلى المنطقة، في خطوة تعزز الاستعدادات لأي عملية عسكرية محتملة.

وأضافت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، سواء عبر رد إيراني مباشر أو مشاركة إسرائيل في العمليات حال صدور القرار الأمريكي.

من جانبها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات الأمنية تشير إلى قرب إصدار ترامب أوامر باستئناف عمليات عسكرية مكثفة ضد إيران، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.

وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، تحسبًا لأي تطورات ميدانية أو ردود فعل قد تلي بدء أي هجوم أمريكي محتمل.