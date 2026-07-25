إحالة المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها في الإسكندرية إلى الطب النفسي لفحص حالتها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 10:21 مساءً - قررت جهات التحقيق في محافظة الإسكندرية إحالة المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها إلى مستشفى المعمورة للطب النفسي، لإعداد تقرير يحدد مدى معاناتها من أي اضطرابات أو أمراض نفسية، وذلك ضمن استكمال التحقيقات في القضية.

وكان قاضي التجديدات قد قرر حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل والدتها وتقطيع جثمانها إلى عدة أجزاء داخل مسكنهما.

وكشفت التحقيقات الأولية أن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، فيما خضعت المتهمة لاستجواب استمر نحو ثماني ساعات، اعترفت خلاله بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافات أسرية ممتدة لسنوات كانت وراء ارتكاب الجريمة.

وأمرت نيابة أول المنتزه باستعجال تقرير الصفة التشريحية، ونتائج الأدلة الجنائية، إلى جانب استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.