مريم تكشف لـ "مصر تستطيع" سر اختيارها في الفريق الكهربائي للغواصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 11:13 مساءً - أشاد الإعلامي أحمد فايق، بجرأة وقوة الطالبة "مريم"، العضو في فريق ابتكار الغواصة (ROV)، لكونها الفتاة الوحيدة التي اختارت الانضمام إلى الفريق الكهربائي (Electrical Team) بالمشروع.

وأوضح فايق خلال برنامجه "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc، أن تخصص الهندسة الكهربائية غالباً ما يشهد إقبالاً أقل من الفتيات في المشاريع العملية المعقدة، واصفاً قرارها بأنه "اختيار جريء وقوي" يعكس ثقة المرأة المصرية في قدراتها العلمية.

لماذا الكهرباء وليس البرمجة؟

وعن سر ابتعادها عن تخصص البرمجة رغم كونه "مخ الغواصة"، أوضحت مريم أنها وجدت في الهندسة الكهربائية متعة أكبر وقدرة على الإبداع والعمل بشكل أفضل.

وقالت مريم: "حسيت إن الكهرباء ألذ، وعارفة أشتغل فيها أكتر من البرمجة.. بالنسبة لي الكهرباء أمتع بكتير"، مشيرة إلى أنها تدرس تخصص الإلكترونيات في كليتها، لكنها تكرس جهدها داخل الفريق في الجانب الكهربائي والميكانيكي لضمان تشغيل النظام بكفاءة.

تكامل الأدوار وتحديات العمل

من جانبه، أوضح "يحيى"، أحد أعضاء الفريق، أن منظومة العمل تبدأ بقسم الميكانيكا الذي يضع التصميم الهندسي الأولي، ليأتي بعد ذلك دور الفريق الكهربائي والبرمجة لتحويل هذا التصميم إلى واقع ملموس ونظام تشغيل ذكي.

وأكد أعضاء الفريق أن العمل يتم بتناغم تام بين كافة الأقسام، حيث يتم دمج الأنظمة الكهربائية مع التصميم الميكانيكي في وقت واحد لضمان استقرار الغواصة وقدرتها على تنفيذ المهام تحت الماء.