وزير النقل يعين سيدة أسوان بشركة قطارات النوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يوليو 2026 11:13 مساءً - في لفتة تقديرية تعكس حرص الدولة على تكريم النماذج الوطنية المشرفة وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الإيجابية، كرم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المواطنة السيدة ليلى الأنصاري، المقيمة بمحافظة أسوان.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لما أبدته من شجاعة ومسؤولية وطنية بعدما تصدت لمجموعة من الصبية أثناء قيامهم برشق أحد قطارات السكك الحديدية بالحجارة، في موقف بطولي جسّد أسمى معاني الوعي المجتمعي، وأسهم في حماية أرواح الركاب والحفاظ على الممتلكات العامة، مؤكدًا فخره واعتزازه بما قامت به من موقف وطني نبيل يعكس قدرًا كبيرًا من الوعي والمسؤولية.



​تسليم شهادة تقدير وعقد عمل بشركة قطارات النوم

​وخلال مراسم التكريم، منح الوزير السيدة ليلى الأنصاري شهادة تقدير تقديرًا لشجاعتها ومسؤوليتها الوطنية، كما سلمها عقد تعيين للعمل بشركة "أبيلا مصر" لإدارة قطارات النوم بمحطة سكك حديد أسوان، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين الذين يقدمون نماذج مضيئة في حب الوطن والحفاظ على مقدراته.

​وزير النقل: ما قامت به "سيدة أسوان" نموذج عملي للمواطنة الإيجابية

​وأكد وزير النقل أن السيدة ليلى الأنصاري تمثل نموذجًا أصيلًا للمواطنة المصرية، وتجسد الصورة المشرفة للمرأة المصرية العظيمة، مشيرًا إلى أن موقفها يعكس أصالة الأمهات المصريات اللاتي يحرصن دائمًا على حماية الممتلكات العامة التي تخدم أبناء الشعب.



​وأوضح الوزير أن ما قامت به لم يكن مجرد تصرف عفوي، وإنما هو نموذج عملي للمواطنة الإيجابية والانتماء الحقيقي للوطن، ورسالة مهمة تؤكد أن الحفاظ على الممتلكات العامة وصون أرواح المواطنين مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.



​وأشار إلى أن وزارة النقل تقدر كل مواطن يساهم بإيجابية في حماية مرافق الدولة والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن هذه النماذج الوطنية تستحق كل التقدير لما تمثله من قدوة حسنة في دعم جهود الدولة وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

​"سيدة أسوان": حماية القطارات مسئولية كل مصري وسعيدة بالانضمام لأسرة "أبيلا مصر"

​من جانبها، أعربت السيدة ليلى الأنصاري عن بالغ سعادتها واعتزازها بهذا التكريم، موجهة الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، ومؤكدة أن ما قامت به كان واجبًا وطنيًا خالصًا، وأن القطار ملك لكل المصريين، وحماية سلامة الركاب والممتلكات العامة مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن.



​كما أشادت بما تشهده منظومة النقل، ولا سيما السكك الحديدية، من مشروعات تطوير وتحديث غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، والتي انعكست على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفعت كفاءة التشغيل ومعايير السلامة. وأعربت عن فخرها بالانضمام إلى أسرة شركة أبيلا مصر لإدارة قطارات الن

وم، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لأداء عملها بإخلاص وتفانٍ، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم مسيرة تطوير المنظومة.