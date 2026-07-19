تشكيل نهائى كأس العالم.. لامين يامال يقود هجوم إسبانيا ضد الأرجنتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يوليو 2026 10:21 مساءً - أعلن لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عن تشكيل مباراته ضد الأرجنتين التى تجمع المنتخبين في العاشرة من مساء اليوم على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في نهائي كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.تشكيل إسبانيا ضد الأرجنتين.

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، لابورت، كوكوريلا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز داني أولمو.

خط الهجوم: أويارزابال، لامين يامال، باينا.

إسبانيا والأرجنتين فى نهائي كأس العالم 2026

ويدخل منتخب الأرجنتين بقيادة قائده ليونيل ميسي المباراة بحثاً عن إنجاز تاريخي، إذ يطمح "راقصو التانجو" إلى أن يصبحوا أول منتخب ينجح فى الاحتفاظ بلقب كأس العالم مرتين متتاليتين منذ منتخب البرازيل عام 1962، كما يسعون إلى رفع رصيدهم إلى أربعة ألقاب عالمية.

وفى المقابل، يحلم منتخب إسبانيا بقيادة موهبته الصاعدة لامين يامال بإضافة نجمة عالمية ثانية إلى قميصه، بعد التتويج الأول فى تاريخ "لا روخا" خلال مونديال جنوب أفريقيا عام 2010.

ووصل منتخب إسبانيا إلى النهائي نتيجة شخصية البطل ومنظومته الجماعية المتكاملة تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، بعدما فرض نفسه أحد أكثر المنتخبات توازنًا في البطولة.

ورغم الأضواء التي تحيط بالموهبة لامين يامال، فإن قوة "لا روخا" الحقيقية تجلت في صلابته الدفاعية، حيث نجح في إيقاف أبرز الخطوط الهجومية، قبل أن يحسم مواجهة فرنسا في نصف النهائي بثنائية نظيفة ويواصل سلسلة تاريخية بلغت 37 مباراة دون هزيمة.

في المقابل، يدخل منتخب الأرجنتين النهائي بثقة بطل العالم، مستندًا إلى قوة هجومية هي الأقوى في مونديال 2026، بعدما سجل هدفين أو أكثر في جميع مبارياته، بينما يواصل ليونيل ميسي قيادة "التانجو" نحو المجد، بعدما لعب دورًا حاسمًا في بلوغ النهائي، فيما يسعى المدرب ليونيل سكالوني إلى قيادة الأرجنتين لإنجاز تاريخي جديد، بإضافة لقب عالمي جديد إلى سلسلة ألقابه الأخيرة.

ورغم أن الكفة تميل تاريخيًا في المواجهات الأخيرة لصالح إسبانيا، التي حققت ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات أمام الأرجنتين خلال القرن الحالي، فإن النهائيات لا تعترف بالأرقام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة تجمع بطل أوروبا بحامل لقب العالم على المسرح الأكبر.

ويحمل النهائي أيضًا طابعًا تاريخيًا، إذ لم يسبق للمنتخبين أن التقيا في نهائي كأس العالم، بينما يعود لقاؤهما الوحيد في المونديال إلى نسخة 1966، عندما فازت الأرجنتين بنتيجة (2-1). أما الآن، فالموعد مع فصل جديد سيحدد هوية أول بطل لأكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، بعد مشاركة قياسية ضمت 48 منتخبًا، في ليلة قد تُخلد في ذاكرة كرة القدم لسنوات طويلة.