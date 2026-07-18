شوقي غريب يحسم الجدل حول منصب المدير الفني لاتحاد الكرة: لم أتلق قرارًا رسميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يوليو 2026 11:41 مساءً - كشف شوقي غريب، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن توليه منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن اسمه مطروح ضمن المرشحين، إلا أنه لم يتلقَّ أي إخطار رسمي حتى الآن.

وأوضح غريب، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه علم بترشيحه للمنصب عبر ما تردد في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن المهمة المطروحة تشمل أيضًا الإشراف الفني على المنتخب الأولمبي، الذي يستعد لخوض أولى مبارياته الرسمية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأكد المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن المنصب الرئيسي يتمثل في الإدارة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم، لافتًا إلى أن البعض قد لا يكون على دراية بخبراته الفنية والإدارية، مشددًا على أنه خريج جامعة لايبزيج الألمانية، ويمتلك سجلًا طويلًا في مجال التدريب والإدارة الفنية.

وأشار غريب إلى استعداده لخدمة الكرة المصرية في أي موقع، مستعرضًا أبرز إنجازاته مع المنتخب الأولمبي، بعدما قاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، دون تلقي أي هزيمة أمام منتخبات قوية مثل كوت ديفوار وغانا وجنوب أفريقيا ومالي.

وأضاف أن المنتخب الأولمبي قدم مستويات مميزة في أولمبياد طوكيو، حيث تعادل مع منتخب إسبانيا، قبل أن يحقق الفوز على أستراليا، ثم يودع البطولة أمام البرازيل بهدف دون رد، في النسخة التي تُوج بها المنتخب البرازيلي.

واختتم شوقي غريب تصريحاته بالتأكيد على أن آخر لقب حققه منتخب مصر تحت 23 عامًا جاء تحت قيادته، مشيرًا إلى أن هذا الجيل حظي بتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وضم عددًا من أبرز نجوم الكرة المصرية الحاليين.