الرئيس السيسى يعقد مباحثات مع الرئيسة التنزانية فى دار السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يوليو 2026 04:21 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى مطار جوليوس نيريري الدولي بمدينة دار السلام عاصمة جمهورية تنزانيا المُتحدة، حيث كان في استقباله لدى الوصول محمود ثابت كومبو، وزير الخارجية التنزاني، والسفير شريف إسماعيل سفير جمهورية مصر العربية وأعضاء السفارة المصرية في تنزانيا.

وتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسى، اليوم، إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، مراسم استقبال رسمية فى القصر الرئاسي، حيث كانت فى استقباله الرئيسة التنزانية سامية حسن.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى مع الرئيسة التنزانية اجتماعا ثنائيا مغلقا، تعقبه المباحثات الموسعة بين الجانبين.

كما يشهد الرئيسان توقيع عدد من مذكرات التفاهم، ثم يعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.