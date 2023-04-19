وفد الكاثوليكية يصل قبرص للمشاركة فى مؤتمر كنائس الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وغبطة البطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، ونائب رئيس المجلس، إلى قبرص.





يأتى ذلك بحضور عدد من أساقفة ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والآباء الكهنة، وممثلى الراهبانيات، والعلمانيين، وذلك للمشاركة فى مؤتمر مرور عشر سنوات على إصدار وثيقة كنائس الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن المؤتمر يقام فى الفترة من التاسع عشر، وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجارى.

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