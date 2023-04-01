عاجل- السيسى: سعيد بوجودى وسط أبنائى من مقاتلى القوات المسلحة بسيناء

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن سعادته بوجوده وسط أبنائه من مقاتلى القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء، مشيرا إلى فخره بكفاءتهم واستعدادهم القتالى العالى.





ودون الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "فى ذكرى نصر العاشر من رمضان تلك الذكرى التى تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها فى مشهد عبقرى". وتابع: "سعيد بوجودى وسط أبنائى من مقاتلى القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالى العالى". وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الارتكازات الأمنية بشرق القناة. والتقى الرئيس السيسى، بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب. كما التقى الرئيس بمقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.

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