محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 02:23 مساءً - واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم لبحث شكواهم، والعمل على ايجاد أفضل الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، وسعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة ، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

حيث استقبل محافظ قنا المواطنين، بمكتبه وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها ، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .

ووجه المحافظ ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات ، او معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .