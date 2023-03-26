حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 27-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 27-3-2023

مهنياً: يبدأ هذا اليوم مبشراً بفرص آتية إليك تتعلق بعقد تناقشه مع مسؤولين كبار.

عاطفياً: تمر حياتك بفترة من الرتابة، ويبدو كأن لا شيء مثيراً أو جديداً يطرأ عليه.

صحياً: فترة من النشاط المكثف مع اقتراب فصل الربيع يحمل معه التعب، إلا انك تتمتع بالطاقة الكافية لتحمله

حظك اليوم برج الثور الاثنين 27-3-2023

مهنياً: طباعك المتقلبة لن تساعدك كثيراً، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك التي حددتها لنفسك.

عاطفياً: حاول ان تكون صريحاً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، وكما يقال “حبل الكذب قصير”.

صحياً: يوم ممتاز لتجديد نشاطك ولزيادة حيويتك، وتستطيع ممارسة الرياضة لتحسين دورتك الدموية.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 27-3-2023

مهنياً: تشعر بارتياح لدى تعاملك مع الناس بعد معاناة سابقة، لن تظل وحيداً ولن تتعثّر خطواتك.

عاطفياً: كأنك تعيش في صحراء عاطفية، لا ماء فيها ولا كلأ، ولكن ما سبب كل ذلك؟.

صحياً: عليك الانتباه إلى عدم الإكثار من الطعام الدسم.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 27-3-2023

مهنياً: مع وصول القمر الى العقرب الصديق قد تثار قضية عنفوان أو كرامة تجعلك تنتفض على واقع معيّن وبدء صفحة جديدة.

عاطفياً: يكون من اللافت جداً قيام أحد من هم حولك بمحاولات للفت انتباهك، لكنك لن تعيرهم أي اهتمام.

صحياً: تحسن اختيار لائحة طعامك المفيدة، بعدما وضعت حداً للإفراط في تناول المأكولات المضرّة.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 27-3-2023

مهنياً: يفرض هذا اليوم المضطرب بعض الشيء مستجدّات عليك وضغوطاً مكثفة، فحاول ألا ترتبك

عاطفياً: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحاً وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية مع الشريك

صحياً: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 27-3-2023

مهنياً: تتمتع باستقرار مادي، وتزدهر أعمالك وتلاقي أرباحاً غير متوقعة تذهلك.

عاطفياً: مواقف غير مبرّرة من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً منك.

صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّرة، ويستحسن أن ترتاح.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 27-3-2023

مهنياً: يكون لك دور بنّاء في تلطيف الأجواء المهنية، وتقرّب المسافة بين الأشخاص وتسهل اللقاء والحوار والمصالحة.

عاطفياً: قد تفوّت عليك فرصة إيجاد الحب المثالي، وقد يكون عزاؤك الوحيد اللجوء إلى الأصدقاء لمواساتك.

صحياً: تتخلّص من بعض المشكلات كتوتر الأعصاب أو عدم القدرة على ضبط نفسك.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 27-3-2023

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك.

عاطفياً: أوقات سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في بعد أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.

صحياً: عليك بتهدئة أعصابك وأخذ الأمور ببساطة وروية وحكمة.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 27-3-2023

مهنياً: أحذّرك من مغبّة الخلافات والعدائية والكلام الجارح، أجِّل الموضوعات الحسّاسة والمعقّدة الى وقت آخر يكون فيه الحظ الى جانبك.

عاطفياً: تكون ليّناً ولطيفاً مع الحبيب، وتبادله المشاعر الرقيقة والكلام اللطيف، وتكسب قلبه وحبّه أكثر فأكثر.

صحياً: القليل من التوتر اليومي كفيل بإرهاقك جسدياً وفكرياً، حاول تجنبه قدر المستطاع.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 27-3-2023

مهنياً: تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا.

عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل..

صحياً: ابتعد قدر المستطاع عن الأجواء المشحونة وخذ عطلة تريح بها أعصابك.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 27-3-2023

مهنياً: أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، عليك القيام ببعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً.

عاطفياً: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعاً من الارتياح، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة.

صحياً: تشعر بتوتر نتيجة ضغط العمل في هذا اليوم، لا تهمل الطعم الصحي.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 27-3-2023

مهنياً: يوم جديد في تزول فيه المشكلات وتتخلص من سوء تفاهم كاد يتحول إلى نزاع.

عاطفياً: قد تلجأ إلى إحداث تغيير شامل وكامل في مظهرك الخارجي عملاً بنصيحة الشريك ليكون مظهراً معاصراً وعملياً.

صحياً: أنت مليء بالحيوية تملأ المنزل ساعة وجودك، حافظ على وضعك هذا لأن العائلة بحاجة إليك دائماً بقربها.