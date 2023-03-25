إقبال كثيف من الطلاب الوافدين على إصدارات الأوقاف بمعرض الكتاب بالحسين

جدة - نرمين السيد - شهد معرض الكتاب الذى تقيمه وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى اليوم الثانى على التوالى إقبالًا غير مسبوق من الطلاب الوافدين تزامنا مع افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ملتقى الفكر الإسلامى بمسجد مولانا الإمام الحسين (رضى الله عنه) على إصدارات وزارة الأوقاف.





ويستمر معرض الكتاب بمسجد الإمام الحسين بداية من أول أيام الشهر الفضيل الخميس ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣م حتى آخر الشهر الكريم، بما يعكس اهتمام وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتزود المجتمع بالثقافة الوسطية. وبهذه المناسبة يسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن مجموعة من الخصومات خدمة للجمهور وطلاب العلم، وجميع المعنيين بالشأن الديني، وذلك على النحو التالي: ١-خصم ٢٥ ٪ على الإصدارات الحديثة وكتب التراث. ٢- خصم ٢٠ ٪ على الموسوعات والمنتخبات عربى ولغات. ٣- خصم ٥٠ ٪ على الإصدارات الإلكترونية.

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