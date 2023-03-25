مياه القاهرة والجيزة: 250 معدة بالمحاور والشوارع لمواجهة سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - قال وليد عابدين، المتحدث الإعلامى لشركتى القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنهم فى انتشار كامل بكافة الأطقم من عاملين ومعدات لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد؛ مشيرا إلى أن كافة العاملين بشركتى القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ منتشرين فى الشوارع قبل الإفطار.





وأكد عابدين، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"؛ أنه يوجد أكثر من 250 معدة منتشرين فى شوارع القاهرة والجيزة لمواجهة سقوط الأمطار منذ إعلان هيئة الأرصاد، وهى عبارة عن عربيات شفط وبدلات محمولة وسيارات سيول؛ بالإضافة إلى سيارات تموين سولار وبنزين. وأوضح أن كافة العاملين بشركتى القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ منتشرين بمعداتهم على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، وعلى مطالع ومنازل الكبارى؛ بالإضافة إلى الأنفاق.

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