آخر موجة الأمطار الأحد وذروتها السبت على كل المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 12:30 صباحاً - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من مساء اليوم تشهد محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرة وشمال الصعيد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى بعض المناطق في سيناء والصعيد والمناطق الصحراوي. ولفتت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن حالة الطقس غدا هناك استمرار في سقوط الأمطار حتى مساء السبت، مع انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة لنشاط الرياح على بعض الأنحاء، ووجود الرياح المصاحبة للرمال والأتربة بالمناطق الجنوبية.