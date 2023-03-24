«تمويل العلوم والتكنولوجيا» تنظم ورش عمل لتدريب المُبتكرين المصريين

جدة - نرمين السيد - نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبالتعاون مع الأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة فعاليات ورش عمل ضمن برنامج "تدريب قادة الابتكار" (LIF Global)، بهدف تدريب المُبتكرين المصريين على تسويق الابتكارات والنماذج الأولية الناتجة عن أبحاث علمية بالمجالات التى تخدم أهداف التنمية المُستدامة، مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها، وتوليد الطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى.





ويعد هذا التدريب مرحلة تحضيرية لتدريبهم لمدة أسبوعين فى المملكة المتحدة اعتبارًا من يوليو 2023.

وتهدف فعاليات ورش العمل التى نظمتها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والأكاديمية الملكية للهندسة البريطانية إلى تعريف المُشاركين فى برنامج تدريبى قادة الابتكار LIF على نظام الابتكار الفريد فى مصر.

وأتيحت الفعاليات للمشاركين فرصة التواصل مع رواد الأعمال المُبتكرين المحليين والدوليين، والمشاركة فى ورش عمل تعاونية، والتعرف على كيفية تسويق أفكارهم بشكل فعال، فضلًا عن تعريفهم بالطرق الرئيسية لبناء الشراكات فى مجال الصناعة، كذلك تحديد مصادر الاستثمار والتمويل من خلال رواد الأعمال المصريين وخريجى (LIF).

شهد الفعاليات الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية.

جدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) كانت قد أعلنت خلال عام 2022 عن فتح باب التقدم للنداء الثامن لمنحة "تدريب قادة الابتكار"، والذى يعُد أحد أهم البرامج التدريبية التى بدأت فى عام 2015، ويشتمل على فترات تدريبية داخل مصر، وتدريب عملى مُكثف لمدة أسبوعين بالمملكة المتحدة؛ بهدف تعزيز قدرات الباحثين والمبتكرين المصريين المنتسبين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية من خلال منح تدريبية فى مجال ريادة الأعمال، لدعم البحث العلمى والمساهمة فى تسويق التكنولوجيا بما يتفق مع سياسة الدولة والاستراتيجية القومية للعلوم و التكنولوجيا والابتكار 2030، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية، وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وزيادة التعاون المحلى والدولى بين الشراكات والمؤسسات البحثية.