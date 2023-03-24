كنيسة فى المنيا تحتفل بشهر رمضان بـ المدفع وبوجى وطمطم (صور)

جدة - نرمين السيد - وفاجأت الكنيسة المواطنين بوضع "مدفع رمضان"، ومجسم كبير للهلال والصليب مكتوب عليهم "رمضان كريم"، وكذلك وضعت عديد من الشخصيات الكرتونية داخل الميدان مثل "بوجي وطمطم"، ما تسبب في حالة من السعادة الكبيرة للمارة بتلك المنطقة. وجدير بالذكر أن كنيسة الأمير تادرس تم تدميرها على يد الجماعات الإرهابية في عام ٢٠١٣، وجرى إعادة بنائها وافتتاحها منذ عدة سنوات، ومنذ ذلك الوقت واعتادت الكنيسة أن تحتفل الكنيسة كل عام بقدوم شهر رمضان بتزيين ميدانها بالفوانيس. وغيرها من المجسمات.

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