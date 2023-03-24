منتخب إنجلترا يتخطى إيطاليا بثنائية فى تصفيات أمم أوروبا 2024.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مارس 2023 12:30 صباحاً - حقق منتخب إنجلترا فوزا ثمينا على نظيره الإيطالي، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "دييجو أرماندو مارداونا" بمدينة نابولي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا العام القادم.

سجل ديكلان رايس هدف منتخب إنجلترا الأول، فى الدقيقة الثالثة عشر من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يسار دوناروما حارس المنتخب الإيطالي.

وذكرت شبكة "بي بي سي"، أن رايس أصبح أول لاعب من وست هام يسجل لمنتخب إنجلترا ضد إيطاليا منذ السير تريفور بروكينج عام 1977، كما يعد رابع لاعب من وست هام في التاريخ يخوض 40 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة.

وأضاف النجم هاري كين ثانى أهداف منتخب الأسود الثلاثة فى الدقيقة 44 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 54 هدفا، متخطيا الرقم السابق باسم واين رونى بـ 53 هدفا.

وفى الشوط الثاني سجل ماتيو ريتيجي هدف منتخب إيطاليا الوحيد فى الدقيقة 56 من زمن اللقاء، وتعرض لوك شو مدافع المنتخب الإنجليزي للطرد فى الدقيقة 80 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وفى نفس المجموعة تغلب منتخب مقدونيا الشمالية على مالطا، بنتيجة 2 - 1.

وخاض منتخب إيطاليا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: دوناروما.

الدفاع: دى لورينزو، تولوي، أتشيربي، وسبيناتزولا.

الوسط: باريلا، جورجينيو وفيراتي.

الهجوم: بيراردي، ريتيجوي و بيليجريني.

فى المقابل دخل منتخب إنجلترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر، لوك شو، ماجواير وستونز.

الوسط: ديكلان رايس، فيليبس و وبيلينجهام.

الهجوم: كين، ساكا وجريليش.