اليوم العالمى للأرصاد الجوية 2023.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - تحتفل دول العالم، اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 من كل عام بـ اليوم العالمى للأرصاد الجوية، حيث يأتى احتفال العام تحت شعار "مستقبل الطقس والمناخ ومياه الأرض عبر الأزمنة والأجيال".





اليوم العالمى للأرصاد الجوية 2023 ويأتى احتفال العالم بـ اليوم العالمى للأرصاد الجوية 2023، تخليدا لذكرى دخول اتفاقية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO حيز التنفيذ بتاريخ 23 مارس من عام 1950م. ويختص علم الأرصاد الجوية "ميتيورولوجيا" بالتنبؤات الجوية اليومية، بدراسة أحوال الغلاف الجوى، حيث يعتبر مجموعة من التخصصات العلمية التى تعنى بدراسة المناخ والتنبؤات الجوية. اليوم العالمى للأرصاد الجوية 2023 وشهد القرن الـ 19 شهد تطورا سريعا فى علم الأرصاد الجوية بعد تطورمحطات الأرصاد الجوية فى عديد من الدول، فيما شهد النصف الأخير من القرن العشرين، تقدما كبيرا فى التنبؤ بأحوال الطقس، وذلك بعد تطور جهاز الحاسب الإلكترونى. طقس الجمعة والسبت وعلى صعيد آخر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوبة عن وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم السبت. وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "اعتبارا من يوم الجمعة إلى يوم السبت المقبلين، تتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر مصحوبا بمد رطوبة عالٍ يؤثر على مناطق من شمال البلاد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وشمال الصعيد، ويصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا". وأضافت: "ويعمل ذلك على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على المناطق سالفة الذكر كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ومن المتوقع أيضا أن يطرأ انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يوم السبت المقبل كما يساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس". ولفتت الأرصاد إلى أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار يومى الجمعة والسبت على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد ليلا إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، والقاهرة الكبرى، كما تمتد إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر وخصوصا شمال المحافظة، فضلا عن مدن القناة وشمال الصعيد تصل إلى حد السيول على سيناء.

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