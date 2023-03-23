الصحف تبرز تفقد الرئيس أكاديمية الشرطة والإفراج عن 30 محبوسا احتياطيا

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "السيسى خلال تفقده تدريبات الطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة: ضرورة التزود بالوعى والمعرفة.. وحماية الوطن أشرف مهمة" أن الرئيس السيسى، تفقد، فجر أمس، مقر أكاديمية الشرطة، حيث اطلع على تدريبات فترة إعداد الطلبة الجدد الملتحقين بالأكاديمية، والتقى أسرهم، وكان فى استقباله اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة.

وأضافت الصحيفة "أن الرئيس السيسى هنأ الطلاب الجدد بالتحاقهم بأكاديمية الشرطة، وانتهاء فترة التدريب الأساسى، مؤكدا أنه لمس من خلال المتابعة والزيارة تغييرًا كبيرًا بمستوى الطلاب فى فترة بسيطة لا تتعدى 3 أشهر، ومشددًا على أنهم ما داموا على قلب رجل واحد ستكون النتائج مبهرة، سواء فى التعليم أو التدريب، لجاهزيتهم دائما لمهمة حماية الوطن من أى مخاطر، وهى أشرف مهمة يقوم بها الإنسان".

وأشارت (الأهرام) إلى أن الرئيس التقى عددًا من الطلاب فى ميادين التدريبات، ودار نقاش حول طبيعة دراستهم ومؤهلاتهم، والتدريبات التى تلقوها خلال فترة إعدادهم بالأكاديمية، وسألهم عن طموحاتهم العلمية والعملية، ورؤيتهم المستقبلية، متمنيًا لهم التفوق فى دراستهم بالأكاديمية، لافتة إلى أنه تفقد أيضًا ميادين التدريب، وتابع الطلبة والطالبات، وأدار حوارًا مع عدد منهم، مشيرًا إلى أنه تم تغيير أسماء مؤسسات السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وخلق برامج مطورة تم تحييد الجانب البشرى فيها، للتأكد من جدارتها، واستمرار كفاءتها ونجاحها.

وفى نهاية الجولة، حرص الرئيس على لقاء أسر الطلاب، لتهنئتهم بالتحاق أبنائهم بالأكاديمية.. كما هنأ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان المعظم، باعثًا رسالة طمأنة: «مصر بخير.. ومرينا بأيام صعبة جدًا، وربنا هونها علينا، وبفضل الله أصبحت مصر فى مكانة كبيرة».

وفى شأن رئاسى ثان، نشرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "الرئيس السيسى يتبادل التهانى مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة رمضان" أن الرئيس السيسى، تبادل - أمس - التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأوضحت (الجمهورية) أن الرئيس أعرب - فى برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية - عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بحلول الشهر الكريم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.

وأشارت إلى أن السيسى بعث أيضا ببرقية تهنئة إلى مسلمى مصر بالخارج، نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول الشهر الفضيل.

ونقلت عن المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، القول: "إن ملك البحرين توجه بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لمصر والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار".. وبادل الرئيس الملك البحرينى التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات".

وتحت عنوان "لجنة العفو الرئاسى: الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطياً" أشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن لجنة العفو الرئاسى أعلنت الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا.. وتقدمت - فى بيان لها - بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق على قرار الإفراج، منوهة بأنها تعد بمزيد من الإفراجات فى الفترة القادمة والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

كما نشرت الصحيفة، تحت عنوان "الداخلية تطلق مبادرة رمضان الخير" أن وزارة الداخلية أطلقت مبادرة كلنا واحد - رمضان الخير - مؤكدة أن ذلك استمرارا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بالداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتحت عنوان "وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى لقاء مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط..اهتمام رئاسى بتطوير المنظومة التعليمية وبناء الإنسان والهوية المصرية.. النهوض بالتعليم أولوية" ومصلحة الطلاب هدفنا" نقلت صحيفة (الجمهورية) عن الدكتور رضا حجازى، القول:"إن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان والهوية المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن".

كما أضاف - خلال اللقاء الذى أدراه الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة - أن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس السيسى تضع قضية النهوض بالتعليم على رأس أولوياتها وبرامجها وسياساتها، موضحًا أن خطة تطوير التعليم تستهدف تغيير المنظومة بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، وعدم اقتصار دور الطلاب على تلقى المعلومات فقط بل الاستفادة من نظام تعليمى متكامل يكسبهم مهارات الحياة التى تشكل بنيانهم الفكرى وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر التنموية 2030.

وأفات صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "مدبولى: رفع كفاءة «الشركات العامة» بأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد - خلال اجتماعه أمس الأول، لمتابعة نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركاتها التابعة - حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة أداء الشركات التابعة لها، وصولاً لتحقيق المستهدفات والنتائج المرجوة من أعمالها، وكذلك العمل على إتاحة مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة فى مختلف المجالات، بما يسهم فى دعم الصناعة المحلية وتوطينها، وتمكين تلك الشركات من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية.

وكتبت صحيفة (المصرى اليوم) تحت عنوان "رئيس قناة السويس يشهد مراسم رفع العلم المصرى على القاطرة أمين زيد" أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، شهد، أمس الأول، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية برفع العلم المصرى على القاطرة «أمين زيد»، أحدث قاطرات الأسطول، وذلك ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير الأسطول البحرى للهيئة بحضور ممثلى عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادات الترسانة وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

كما كتبت تحت عنوان "مباحثات «مصرية - صينية» لـ«إنتاج الجراجات الذكية» أن وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، استقبل وفد شركة «فوجى سينو» الصينية، فى ديوان عام الوزارة، موضحا أن الهدف من عقد هذا اللقاء، هو بحث التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال إنتاج الجراجات الذكية والمشايات الكهربائية واستعرض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى