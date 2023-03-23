تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار يومى الجمعة والسبت

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "اعتبارا من يوم الجمعة إلى يوم السبت المقبلين، تتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر مصحوبا بمد رطوبة عالٍ يؤثر على مناطق من شمال البلاد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وشمال الصعيد، ويصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا".

وأضافت: "ويعمل ذلك على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على المناطق سالفة الذكر كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ومن المتوقع أيضا أن يطرأ انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يوم السبت المقبل كما يساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس".

ولفتت الأرصاد إلى أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار يومى الجمعة والسبت على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد ليلا إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، والقاهرة الكبرى، كما تمتد إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر وخصوصا شمال المحافظة، فضلا عن مدن القناة وشمال الصعيد تصل إلى حد السيول على سيناء.