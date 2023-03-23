قواعد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى تلك القواعد:



ومن ضمن القواعد أن تكون الأسئلة اختيارية فقط، على أن تقيس الفهم ونواتج التعلم والتحليل، وتصحح إلكترونيا أسوة بالمواد الأساسية، وتعقد فى المدارس بنظام البابل شيت.

ونفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفى.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن تطبيق نظام التوقيت الصيفى لن يكون له أى تأثير على مواعيد بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة.