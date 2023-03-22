خواطر ودروس وبرامج.. خطة الأوقاف الدعوية خلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأوقاف فى بيان اليوم الأربعاء أنه بالنسبة للبرامج الدعوية بالمساجد، سيتم إعداد ملتقى الفكر الإسلامى للأئمة والعلماء، ويقام لأول مرة بـ27 مديرية على مستوى الجمهورية، ويقام ملتقى الفكر الرئيسى بمسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" بالقاهرة عقب صلاة التراويح.

كما سيكون هناك ملتقى الفكر الإسلامى للواعظات، ويقام لأول مرة بـ19 مسجدا، ويقام ملتقى الفكر الرئيسى بمسجد السيدة نفيسة "رضى الله عنها" بالقاهرة عقب صلاة الظهر.

وأشارت إلى إعداد درس العصر ودرس السهرة للأئمة ودرس الواعظات بجميع المساجد طوال شهر رمضان، فضلا عن خاطرة الفجر وخاطرة التراويح "خمس دقائق" للأئمة بجميع المساجد طوال شهر رمضان، وكذلك مجالس الإقراء والتفسير والفقه والحديث والسيرة النبوية والإفتاء بالمساجد الكبرى عقب صلاة الفجر، ودرس السيدات للواعظات يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر بنحو 30 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، مع درس النشء لأئمة وواعظات الأوقاف يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر بنحو 30 ألف مسجد على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه سيتم كذلك إعداد المنبر الثابت بين الأزهر والأوقاف، يومان فى الأسبوع عقب صلاة العصر فى ألف مسجد، وسهرة رمضانية بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة بهيئة قصور الثقافة يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع الساعة 9 مساء بقصور الثقافة، وملتقى الأجيال بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يومى الثلاثاء والخميس من كل أسبوع الساعة 9 مساء بمراكز الشباب والأندية الرياضية وصلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية وصلاة التهجد فى العشر الأواخر من شهر رمضان بــ10460 مسجدا، وسنة الاعتكاف فى العشر الأواخر من شهر رمضان بــ6201 مسجدا.

وتابعت أنه بالنسبة للأنشطة القرآنية، فهناك مقارئ الأئمة يوم الإثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، ومقارئ الجمهور يوم الجمعة من كل أسبوع عقب صلاة الجمعة، ومقارئ الواعظات يوم الجمعة من كل أسبوع عقب صلاة الجمعة، ومقارئ السيدات يوم السبت من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، والمقارئ النموذجية يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، ومجالس الإقراء على كبار القراء عقب صلاة الفجر، ومقارئ كبار القراء يوم السبت من كل أسبوع الساعة العاشرة صباحا بمسجد الإمام الحسين وتلاوات "قراءة الجمعة، وقراءة العصر وقراءة السهرة".

وحول البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ذكرت الوزارة أنه بالنسبة للبرامج التلفزيونية، فهناك برنامج أسماء الله الحسنى للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويذاع على الفضائية المصرية، والنيل لايف والنيل الثقافية، وبرنامج فى رحاب القرآن الكريم من تقديم أئمة وزارة الأوقاف، وبرنامج ملتقى الفكر الإسلامى، ويذاع على قناة النيل الثقافية، وفقرة دينية بعنوان "فى رحاب رمضان" ببرنامج "صباحنا مصرى" على الفضائية المصرية، والفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.

وأضافت أن هناك برنامج "فوارس الإسلام" ويذاع على القناة الأولى، وبرنامج لقاء الإيمان، ويذاع على قناة النيل الثقافية للواعظات من مسجد السيدة نفيسة، وبرنامج صباح القاهرة ويذاع على قناة القاهرة من مسجد النور بالعباسية، فضلا عن برنامج لقاء الإيمان ويذاع على القناة الثانية من مسجد النور بالعباسية، وبرنامج كاتب ورأى ويذاع على قناة مصر الزراعية، وبرنامج سفراء دولة التلاوة، لأئمة الأوقاف حول العالم، ويذاع على قناة الناس، ولأول مرة مشاركة كبار القراء فى صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه"، وسيتم نقلها لأول مرة على قناة الحياة.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك احتفالا بالعاشر من رمضان بمسجد سيدنا عمرو بن العاص "رضى الله عنه" الجمعة 31 مارس، واحتفالا بذكرى يوم بدر بمسجد السيدة نفيسة، واحتفالا بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة نفيسة، واحتفالا بليلة القدر بمركز مسجد مصر الثقافى.

أما بالنسبة للبرامج الإذاعية، أوضحت الوزارة أنها ستقوم بإذاعة خاطرة دعوية على إذاعة القرآن الكريم، وأسماء الله الحسنى على إذاعة القرآن الكريم لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وداعيات إلى الله، ويذاع على إذاعة القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى المسابقات التشجيعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وبينها مسابقة الأوقاف مع صحائف "الجمهورية، وعقيدتى واللواء الإسلامى"، وإذاعة القرآن الكريم "رمضان شهر القرآن، وأربع مسابقات للقرآن الكريم بمحافظات "شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادى الجديد - مطروح" بالمشاركة بين الأوقاف وهذه المحافظات".

أما بالنسبة للبرامج التى تبث عبر بعض المواقع الإلكترونية، فهناك برنامج مع الصائمين ويذاع على موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط للواعظات من مسجد السيدة نفيسة "رضى الله عنها" وخواطر رمضانية على موقع اليوم السابع وصوت الأمة الإلكترونى، وأعرف دينك على موقع القاهرة 24 الإلكترونى، ورقائق من تقديم أئمة وزارة الأوقاف على موقع الأخبار الإلكترونى، وبرقيات من تقديم واعظات وزارة الأوقاف على موقع الأخبار الإلكترونى، ومقالات من تقديم أئمة وواعظات وزارة الأوقاف على موقع بوابة الأهرام الإلكترونية، ولقاء النوابغ ضمن مبادرة "اكتشاف"، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

وهناك أيضا من روائع الابتهال ضمن مبادرة "اكتشاف" ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية، وقرآن يتلى ضمن مبادرة "اكتشاف"، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمقالات التى تنشر عبر بعض الصحف، فهناك مقال أسبوعى لوزير الأوقاف بصحيفة الأهرام، وخاطرة يومية لوزير الأوقاف بصحيفة الجمهورية، وخاطرة أسبوعية لوزير الأوقاف بصحيفة عقيدتى، ومقالات يومية لأئمة وواعظات الأوقاف بصحيفة الأهرام، ومقالات بصحيفة عقيدتى واللواء الإسلامى وغيرهما من الصحف للأئمة والواعظات على مدار الشهر الكريم، مع ترجمة خطبة الجمعة لعدد من اللغات الأجنبية، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.