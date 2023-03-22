رئيس حماية المنافسة: نعمل على مواجهة جميع أشكال الممارسات الاحتكارية

جدة - نرمين السيد - انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسى: التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، وذلك بحضور رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلى الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلى مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.





وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور ممتاز على أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور حرية المنافسة، وضمان مَناخ تنافسى لممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى أكدته المادة 27 من الدستور ووفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحقيقًا لذلك تقوم سياسة عمل الجهاز على محورين رئيسين؛ الأول هو إنفاذ القانون ومواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية من مختلف الأشخاص العاملة فى الأسواق، والثانى: دعم سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسى، وذلك من أجل توفير مناخ تنافسى حر، يجعل من سياسة وقانون المنافسة فى مصر أداة أكثر فاعلية فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة.

وأضاف بقوله "لقد لمسنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذى تلقاه جهاز حماية المنافسة لتعزيز دوره، وذلك فى ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة، وحكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة وتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم تعديل القانون لتعزيز فعالية دور الجهاز، ومنحه مزيد من الاستقلالية لتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية، كما جاء اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وإدراج الحياد التنافسى ضمن المبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة."

وعن سياسة الحياد التنافسى ذكر أنها تهدف إلى أن تتعامل كافة الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة، على نفس الأساس وبشكل متكافئ، خاصة وأن كافة الدراسات الاقتصادية أثبتت أن تطبيق سياسة الحياد التنافسى تسهم فى إزالة عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق، وتعمل على تحقيق اليقين القانونى الذى يعزز من ثقة المستثمرين لدخول السوق، وتهيئة المناخ التنافسى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصرى.

وأشار الدكتور محمود ممتاز إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت لاستكمال الإصلاحات التى تتبناها الدولة المصرية لخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات ومؤتمر اليوم فرصة لمناقشة تفاصيل استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى، والخطوات التى اتُّخِذَت بالفعل فى هذا الشأن، والدور المتبادل لنشر مبادئ الحياد التنافسى بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، كما أنه سيكون فرصة للاستماع والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة من قبل ممثلى المؤسسات الإقليمية والدولية المختلفة والخبراء فى هذا المجال.

الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء سبق واعتمد استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021 -2025 التى تقوم فى محورها الثانى على دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، ثم جاءت وثيقة ملكية الدولة المصرية لتنص على تفعيل استراتيجية الحياد التنافسى فى إطار إدراج مبادئ الحياد التنافسى ضمن المبادئ الأساسية لسياسة ملكية الدولة، والتى ترتَّب عليها مجموعة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 لسنة 2022 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية.

وتهدف اللجنة إلى سرعة الوصول لحلول جذرية مع فاعلية تنفيذ قراراتها من قِبَل كافة جهات الدولة حال تبين وجود أى من الأدوات التنظيمية التى من شأنها الإضرار بالمنافسة بما يضمن وجود مناخ تنافسى يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى السوق المصرى.